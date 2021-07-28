10 тысяч долларов получит лучший учитель в Казахстане

Лучшего педагога выберут на национальной премии "Учитель Казахстана", передает корреспондент zakon.kz.

Прием заявок на участие в конкурсе продолжится до 15 августа. В сентябре победителю вручат главный приз - 10 тыс. долларов (чуть больше 4 млн тенге).

Каждый учитель может участвовать в проекте, для этого не нужны рекомендации отделов образования и министерства. Конкурс будет проходить на равных условиях. Но основным приоритетом будет участие учителя не только в стенах школы, а также вовлеченность в общественно социальную жизнь населения, - подчеркнул председатель "Фонда развития общественно значимых инициатив" Ермек Мажитов.

По его словам, выбирать финалистов будет независимая академия судей. Из 10 учителей выберут лучшего, которому вручат денежный приз. Остальных пообещали поощрить ценными подарками.

Помимо этого, финалисты национальной премии смогут поучаствовать в глобальной премии "Учитель мира", где победитель получит 1 млн долларов.

Отметим, национальная премия "Учитель Казахстана" проводится уже в третий раз. Ее организатор - общественный деятель и учредитель "Фонда развития общественно значимых инициатив" Алия Назарбаева.

Тамила Языкова, Нур-Султан