Новый подход к проблеме курения: снижение вреда вместо гонений

Курение вредит нашему здоровью – это уже аксиома, с которой согласен весь научный мир. Однако несмотря на этот факт, в мире все еще более 1 миллиарда курильщиков, которым сложно отказать от сигарет.

Переход на более безопасные альтернативы, такие как системы нагревания табака, пользуется популярностью во всем мире. Так ли важно отсутствие процесса горения и какие у этой технологии перспективы?

Почему отсутствие горения так важно

При курении обычной сигареты табак сгорает при температуре до 900 градусов по Цельсию, что приводит к высвобождению содержащихся в нем токсичных веществ и смол. Более того, при такой высокой температуры создаются новые токсичные соединения. Ученые нашли в табачном дыме около 6 тысяч различных веществ и соединений, 70 из которых канцерогенны. И это главный вред, наносимый организму курильщика.

Система нагревания табака в процессе работы разогревает стик всего до 300 градусов максимум, что высвобождает только никотин, который и нужен потребителю. Об этом, в частности, можно почитать в исследовании по ссылке.

Сами стики набиты настоящим табаком, пропитанным пропиленгликолем. При нагревании образуется не заполненный канцерогенами дым, как при курении обычной сигареты, а аэрозоль. Содержание вредных веществ в нем на 90-95% ниже, чем в табачном дыме. И это подтвердили клинические и неклинические исследования. Важно отметить, что системы нагревания табака не безвредны, но более безопасны по сравнению с курением.

Почему просто не отказаться от курения

К сожалению статистика в развитых странах, что только 5-7% попыток бросить курить оканчиваются успехом. Стоит отметить, что в развитых странах курильщикам, что пробуют бросить курить помогают специалисты, в том числе оказывая психологическую поддержку. В Казахстане процент еще ниже, так по данным Глобального обследования употребления табака среди взрослых (GATS) в 2019 году, только 2,6% попыток бросить курить среди казахстанцев были успешными.

Стоит признать, что для текущих курильщиков переход на более безопасную альтернативу курению – важный способ как снизить вред от курения.

Кто уже признал системы нагревания табака

В феврале этого года английское Агентство общественного здравоохранения (Public Health England) при Минздраве выпустило седьмой расширенный отчет о том, действительно ли системы нагревания табака менее вредны для организма. Ученые повторно подтвердили, что СНТ являются лучшим выбором для тех, кто курит, и в будущем альтернативные устройства доставки никотина могут сыграть решающую роль в снижении вреда для общественного здоровья.

Участники прошедшего на днях восьмого Глобального никотинового форума пришли к выводу, что альтернативные бездымные продукты, в которых полностью исключен процесс горения, могут стать ключом к снижению смертности от курения во всем мире. Почетный профессор Имперского колледжа Лондона и директор форума Джерри Стимсон и вовсе заявил, что ВОЗ "должна направить свои усилия на то, чтобы помочь более чем одному миллиарду взрослых курильщиков если не отказаться от вредной привычки, то снизить вред для здоровья".

На форуме сообщили, что по всему миру уже около 98 миллионов курильщиков перешли на альтернативные табачные продукты. Так, в Японии продажи сигарет упали на треть с тех пор, как на рынке появились системы нагревания табака.

Способствование перехода курильщиков с сигарет на более безопасные альтернативы называется "Концепция снижения вреда". Причем эта концепция отлично зарекомендовала себя в таких развитых странах как Англии, Японии и Швеции.

Таким образом, в развитом мире произошел незаметный поворот в политике борьбы с табакокурением – потребители никотина снова перестают быть изгоями, их привычка признается непобедимой, и речь пошла о том, как снизить вред от нее. Системы нагревания табака одна из альтернатив – именно потому, что курильщик получает с меньшим количеством токсичных веществ, при этом способ потребления схож со стандартным. Приравнивать эти устройства к обычным сигаретам – убивать любой стимул в курильщиках переходить на щадящие их здоровье устройства. Повторимся, идея искоренить вредную привычку на корню не сработала – в мире более 1 миллиарда курильщиков, и стандартные жесткие меры не дают того ожидаемого результата.