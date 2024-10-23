Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новое исследование: Как в Новой Зеландии снижают вред от курения?

Новое исследование: Как в Новой Зеландии снижают вред от курения?, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 10:00 Фото: freepik
Новая Зеландия уверенно движется к обществу, свободному от табачного дыма. Значительные успехи страны в этом направлении подтверждает новый отчет. Согласно данным, сегодня только 7% взрослых новозеландцев продолжают курить традиционные сигареты.

Стратегия Новой Зеландии во многом основывается на шведской модели "Без дыма = меньше вреда", акцентирующей внимание на переходе от традиционных сигарет к менее вредным альтернативам. Жители и власти в Новой Зеландии и в Швеции отдают предпочтение бездымным продуктам, которые, согласно исследованиям, снижают риски развития заболеваний.

Не секрет, что основной вред сигарет обусловлен вредными веществами в табачном дыме. В свою очередь бездымные альтернативы выделяют аэрозоль, который на 95% менее вреден, чем табачный дым.

Бездымные продукты в Новой Зеландии регулируются на государственном уровне. Правительство и Министерство здравоохранения провели тщательный анализ научных исследований, ознакомились с мнениями международных экспертов в сфере концепции снижения вреда. Власти даже рассматривают возможность введения акцизной дифференциации для нагреваемого табака по принципу риск ориентированного регулирования.

Политика оказалась эффективной. В течение пяти лет после внедрения новых правил ежедневное потребление табака в Новой Зеландии сократилось на 43%. И если в 2011 году уровень распространенности курения составлял 16,4%, то к 2022-му он снизился до 6,8%. Для сравнения: в Казахстане уровень курения за тот же период так и не опустился ниже планки в 22%, и это только по данным Всемирной организации здравоохранения. Независимые исследователи оценивают уровень курения выше.

Подход оказал положительное влияние и на состояние общественного здравоохранения. Отчет показывает, что в стране значительно уменьшилось количество заболеваний, связанных с курением, и снизился уровень смертности от курения. Смертность от табакокурения в Новой Зеландии на 53% ниже, чем в Чехии, на 40% ниже, чем в Германии, и на 33% ниже, чем в Италии.

"Успешные примеры внедрения концепции снижения вреда в развитых странах вызывают живой интерес не только у ученых, но и у врачей, поскольку этот тренд в целом способствует профилактике и сокращению неинфекционных заболеваний. Ежегодно появляются новые исследования, доказывающие важность снижения вреда. Одним из таких примеров я бы назвал опыт Новой Зеландии, где делаются шаги к улучшению общественного здоровья, – особенно в контексте сердечно-сосудистых заболеваний, которым, как правило, подвержены курильщики сигарет. Переход на бездымные продукты может снизить риск развития целого ряда патологий", – отмечает кардиолог, доктор медицинских наук, независимый аккредитованный эксперт по кардиохирургии Куат Абзалиев.

Поддержка граждан, стремящихся бросить курить, также является ключевым элементом – правительство активно информирует население о преимуществах менее вредных бездымных альтернатив все возможные каналы коммуникации, распространяющие научные данные о снижении вреда. Минздрав даже создал специальный сайт со всей необходимой информацией. При этом продажа бездымных продуктов несовершеннолетним строго запрещена.

Переход на бездымные альтернативы поддерживается новозеландским Минздравом наряду с традиционными методами никотинзаместительной терапии. А врачам общественного здравоохранения были даны конкретные рекомендации по поддержке курильщиков, переходящих на современные устройства. Им также поручили регистрировать взрослых курильщиков, которые совершили полный переход и больше не курят обычные сигареты, как "некурящих" для медицинского и статистического учета.

В то же время подход Новой Зеландии резко контрастирует с политикой соседней Австралии. Там введение строгого регулирования бездымных продуктов привело к росту черного рынка: так, сигареты стали более доступными, а безопасные альтернативы оказались под жесткими ограничениями. В будущем такая тенденция может отразиться на разнице в статистике курения в обеих странах.

Читайте также

Танцы
Из-за танцев на каблуках уволили с работы жительницу Канарских островов
Австралия
В супермаркете Сиднея птица ела булочки до тех пор, пока ее не спасли
Айсулу Омарова
Новая Зеландия 2024 год Исследования Курение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: