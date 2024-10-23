Новое исследование: Как в Новой Зеландии снижают вред от курения?

Новая Зеландия уверенно движется к обществу, свободному от табачного дыма. Значительные успехи страны в этом направлении подтверждает новый отчет. Согласно данным, сегодня только 7% взрослых новозеландцев продолжают курить традиционные сигареты.

Стратегия Новой Зеландии во многом основывается на шведской модели "Без дыма = меньше вреда", акцентирующей внимание на переходе от традиционных сигарет к менее вредным альтернативам. Жители и власти в Новой Зеландии и в Швеции отдают предпочтение бездымным продуктам, которые, согласно исследованиям, снижают риски развития заболеваний.

Не секрет, что основной вред сигарет обусловлен вредными веществами в табачном дыме. В свою очередь бездымные альтернативы выделяют аэрозоль, который на 95% менее вреден, чем табачный дым.

Бездымные продукты в Новой Зеландии регулируются на государственном уровне. Правительство и Министерство здравоохранения провели тщательный анализ научных исследований, ознакомились с мнениями международных экспертов в сфере концепции снижения вреда. Власти даже рассматривают возможность введения акцизной дифференциации для нагреваемого табака по принципу риск ориентированного регулирования.

Политика оказалась эффективной. В течение пяти лет после внедрения новых правил ежедневное потребление табака в Новой Зеландии сократилось на 43%. И если в 2011 году уровень распространенности курения составлял 16,4%, то к 2022-му он снизился до 6,8%. Для сравнения: в Казахстане уровень курения за тот же период так и не опустился ниже планки в 22%, и это только по данным Всемирной организации здравоохранения. Независимые исследователи оценивают уровень курения выше.

Подход оказал положительное влияние и на состояние общественного здравоохранения. Отчет показывает, что в стране значительно уменьшилось количество заболеваний, связанных с курением, и снизился уровень смертности от курения. Смертность от табакокурения в Новой Зеландии на 53% ниже, чем в Чехии, на 40% ниже, чем в Германии, и на 33% ниже, чем в Италии.

"Успешные примеры внедрения концепции снижения вреда в развитых странах вызывают живой интерес не только у ученых, но и у врачей, поскольку этот тренд в целом способствует профилактике и сокращению неинфекционных заболеваний. Ежегодно появляются новые исследования, доказывающие важность снижения вреда. Одним из таких примеров я бы назвал опыт Новой Зеландии, где делаются шаги к улучшению общественного здоровья, – особенно в контексте сердечно-сосудистых заболеваний, которым, как правило, подвержены курильщики сигарет. Переход на бездымные продукты может снизить риск развития целого ряда патологий", – отмечает кардиолог, доктор медицинских наук, независимый аккредитованный эксперт по кардиохирургии Куат Абзалиев.

Поддержка граждан, стремящихся бросить курить, также является ключевым элементом – правительство активно информирует население о преимуществах менее вредных бездымных альтернатив все возможные каналы коммуникации, распространяющие научные данные о снижении вреда. Минздрав даже создал специальный сайт со всей необходимой информацией. При этом продажа бездымных продуктов несовершеннолетним строго запрещена.

Переход на бездымные альтернативы поддерживается новозеландским Минздравом наряду с традиционными методами никотинзаместительной терапии. А врачам общественного здравоохранения были даны конкретные рекомендации по поддержке курильщиков, переходящих на современные устройства. Им также поручили регистрировать взрослых курильщиков, которые совершили полный переход и больше не курят обычные сигареты, как "некурящих" для медицинского и статистического учета.

В то же время подход Новой Зеландии резко контрастирует с политикой соседней Австралии. Там введение строгого регулирования бездымных продуктов привело к росту черного рынка: так, сигареты стали более доступными, а безопасные альтернативы оказались под жесткими ограничениями. В будущем такая тенденция может отразиться на разнице в статистике курения в обеих странах.