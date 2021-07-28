Алматы может стать цифровым хабом в Центральной Азии

Акимат Алматы и сингапурская компания подписали меморандум о сотрудничестве, передает zakon.kz.

Сегодня, 28 июля, прямо на пресс-конференции был подписан меморандум о сотрудничестве между Управлением цифровизации и сингапурской компанией CrimsonLogic PTE Ltd. Это было сделано в рамках развития проектов "умного города".

Проект "умный город" подразумевает эффективное внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы и субкультуру города.

Крупная сингапурская компания является провайдером цифровых правительственных решений в Сингапуре. Вот почему власти Алматы решили с ней сотрудничать. Руководитель Управления цифровизации акимата Алматы Баян Конырбаев объяснил, что меморандум нужен для того, чтобы создать единое хранилище данных.

Основная идея заключается в том, чтобы создать единое хранилище данных, на основании которых мы бы в дальнейшем смогли более целостно, стратегически правильно управлять всеми процессами жизнедеятельности города Алматы. Сегодня благодаря новым решениям мы можем полностью сказать, что в городе Алматы начинается новый этап взаимодействия и управления данными, которые касаются коммунальных предприятий, частного бизнеса и государственных органов. Основное видение акимата города Алматы в рамках развития цифровизации заключается в том, чтобы собрать целостную экосистему. Это подход, который закрывает все информационные системы и создает единую систему сквозного управления. Мы очень долго выбирали платформу, на которой будем локализовывать все наши решения. Придя к тому опыту, который пережил Сингапур и в котором он развивается, нам кажется, нам будет легче развиваться уже вместе с Сингапуром, - отметил Конырбаев.

Вице-президент сингапурской компании Ви Тан Йонг считает, что у Казахстана есть перспективы в области цифровых технологий.

Я думаю, что Казахстан шагает семимильными шагами, во-первых, потому что в Казахстане более молодое население, во-вторых, в Казахстане очень высокий уровень образования в области науки, технологии, инженерии и математики. Хочу отметить, что у Казахстана огромный потенциал еще в части того, что управление и направление в этой области идет очень правильно, - сказал он.

Также после подписания меморандума Ви Тан Йонг отметил, что Алматы может стать цифровым хабом в Центральной Азии.