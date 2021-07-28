Кто имеет право на бесплатное ПЦР-тестирование в Алматы

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы рассказал, кто из жителей города имеет право на бесплатное ПЦР-тестирование, сообщает zakon.kz.



Нариман Табынбаев отметил, что бесплатное ПЦР-тестирование предусматривается для беременных женщин, контактных и лиц с клиническими проявлениями.

Здесь не вижу никаких препятствий, я думаю, что в каждой поликлинике есть участковые врачи, есть дежурные, также 24/7 работает Телемедицинский центр. Все они дадут вам полноценный ответ по показаниям и подскажут, где и как пройти бесплатное ПЦР-тестирование, – заявил он.

Кроме того, Табынбаев уточнил, что многолетний опыт вакцинации показывает - никакое иное действие не дает такого эффекта в борьбе с инфекционными заболеваниями, как вакцинация.



За прошедшие сутки, 28 июля, вакцинирован 5 001 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 96 553 человека.