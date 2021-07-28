Какие объекты не будут работать со 2 августа

Министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге рассказал, какие объекты по решению Межведомственной комиссии не смогут работать в регионах со 2 августа, сообщает zakon.kz.

Так, будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

Сохраняется дистанционная форма работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев).

Допускается вне Ashyq:

Проведение строительных работ. Деятельность промышленных предприятий. Оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), цветочные магазины, фотосалоны. Деятельность туркомпаний, отдельные виды деятельности в бизнес- центрах (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.). Деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку.

Также, учитывая миграцию населения, в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областях будут приняты аналогичные меры по ужесточению карантинных мер в приграничных районах с городами Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский, Енбекшиказахский районы), г. Шымкент (Сайрамский, Толебийский районы) Караганда (гг. Темиртау, Шахтинск, Абай), - сказал Цой.

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В будние дни будет ограничена деятельность субъектов, участвующих в Ashyq, до 20.00, лидеров Ashyq - до 22.00 до 9 августа. С 9 августа часы работы лидеров Ashyq будут продлены до 24.00:

ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;

объектов общественного питания (в том числе летние площадки), фудкортов;

фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов;

салонов красоты, парикмахерских, "барбер шопов", центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги;

караоке, бильярдных, боулингов, компьютерных клубов;

кинотеатров.

При этом будут ужесточены требования к нарушителям Ashyq: при чекине от 0 до 20 объекты будут исключены на неделю, при повторном нарушении на две недели, при следующем нарушении - на месяц.

Ранее сообщалось, что Межведомственная комиссия приняла решение усилить карантинные меры в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Караганда, на которые приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране.