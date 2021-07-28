QazVac начали выпускать на заводе в Жамбылской области

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о запуске производства QazVac на заводе в Жамбылской области, передает корреспондент zakon.kz.

Журналисты уточнили у главы Минздрава - хватит ли казахстанцам вакцины QazVac, учитывая, что 25 тыс. доз гуманитарной помощью были отправлены в Кыргызстан. Отвечая на вопрос, министр сообщил, что вакцины хватает, в том числе за счет запуска производства на заводе в Жамбылской области.

Отметим, ранее сообщалось, что завод запустят только в сентябре.

По оказанию гуманитарной помощи Кыргызстану, было обращение к руководству страны с просьбой о поддержке. Казахстан, как страна, получающая гуманитарную помощь, так и оказывающая данную помощь, оказал содействие соседней братской республике. Это достижение, что наша вакцина используется и в других странах. У нас запрашивали объем больше, но мы дали 25 тыс. доз в связи с тем, что запустили свою производственную площадку в Жамбылской области и вышли на определенные производственные мощности, - ответил Алексей Цой.

По его словам, на заводе уже выпущено 600 тыс. доз отечественной вакцины. Сейчас препарат проверяют на безопасность.

Тамила Языкова, Нур-Султан