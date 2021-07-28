Крупнейшую автостоянку сносят в районе Кок-Тобе по решению суда, сообщает zakon.kz.

По сообщению Управления градостроительного контроля у собственника парковки по адресу: ул. Горная, восточнее ул. Горновосточная, истек срок временного возмездного землепользования.

По истечении срока землепользователь подал запрос в Управление земельных отношений на его продление, в чем ему было отказано. Получив соответствующее извещение от УЗО, мы подали иск в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы. По решению суда на сегодняшний день ведется демонтаж автостоянки. пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Отмечается, что бывшая автопарковка занимала порядка 1,3 га государственной земли.