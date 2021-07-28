США проиграли все в Афганистане - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что присутствие войск США в том или ином государстве ни к чему хорошему не приводит, сообщает zakon.kz.

Глава Минобороны РФ заявил, что США ведут "назойливые" переговоры со странами, соседствующими с Афганистаном, передает РИА Новости.

Зачем уходить? Для того, чтобы остаться буквально на границе? Ответ очевиден совершенно: это попытка закрепиться в Центральноазиатском регионе. Естественно, проиграв все, что можно было проиграть в Афганистане. министр обороны РФ Сергей Шойгу

Также он заявил, что присутствие американцев в той или иной стране мира ни к чему хорошему не приводит.

Вы найдите мне хорошее место с хорошими последствиями, куда пришли Соединённые Штаты и остались надолго. Та же самая Сирия, та же самая Ливия. Когда вмешиваются нерегиональные игроки, мы получаем то, что получаем. министр обороны РФ Сергей Шойгу

Ранее президент США Джо Байден объявил о прекращении военных миссий армии страны в Ираке. Американский лидер в ходе встречи в Белом доме с иракским премьером Мустафой аль-Казыми заявил, что Вашингтон продолжит тренировать иракских солдат, оказывать консультационные услуги и бороться с террористами.