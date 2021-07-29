Простите, оговорка по Фрейду - Байден перепутал Обаму с Трампом

Президент США Джо Байден перепутал Барака Обаму с Дональдом Трампом, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, Байден, выступая в штате Пенсильвания, сказал, что в 2009 году "тогдашний президент Трамп" поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.

Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом, - исправился сразу президент США.

Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 годы, тогда Байден был вице-президентом.

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