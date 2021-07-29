Названа страна, которая может стать суперраспространителем коронавируса 

Мьянма может стать страной, из которой коронавирус будет бесконтрольно распространяться по всему региону, создавая многочисленные очаги заражения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами - "дельта" и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин, - заявил в комментарии The Guardian заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.

По его словам, точное количество заражений и летальных исходов из-за COVID-19 в Мьянме неизвестно. Государство граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.

Это просто факт, что COVID-19 не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии. Он убийца, которому неведома дискриминация, - сказал Эндрюс.