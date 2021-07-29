В Алматы поставили почти пять тысяч доз вакцины QazVac

В Алматы поступила новая партия вакцины от коронавируса в почти 5 тысяч доз, сообщает zakon.kz.

28 июля получен транш казахстанской вакцины QazVac в общем количестве 4995 доз, - отметили в пресс-службе УОЗ города.

Также в ведомстве озвучили данные по вакцине "Спутник V".

Остаток вакцины "Спутник-V" на сегодняшний день в городе составляет: 100 122 дозы первого компонента, 103 874 дозы второго компонента. пресс-служба УОЗ Алматы

Стоит отметить, что всего с 1 февраля по 28 июля в Алматы первым компонентом вакцинировано 698 418 человек.

За прошедшие сутки вакцинировано 7707 человек. Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 97 186 человек. В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ (с возможностью увеличения до 250), - добавили в ведомстве.

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