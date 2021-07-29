Новый вид мошенничества: пройти опрос в Facebook

В социальной сети Facebook распространяется сообщение, в котором пользователям предлагается пройти опрос за деньги. Это один из видов онлайн-мошенничества, которое может заметно облегчить ваш банковский счет, сообщает zakon.kz.

В частности, в мессенджере Facebook распространяется сообщение, в котором пользователям предлагается пройти опрос и получить 100 тыс. тенге. Ссылка переходит на квиз-сайт – это одностраничный сайт с опросом, представленном в интерактивном формате. Пользователю всего-то нужно ответить на четыре легких вопроса, выбрать свой подарок и забрать заработанные деньги. Внимание, опрос проводится в честь 20-летия социальной сети, основанной Цукербергом! - предупреждает Fingramota.kz.

Бдительные пользователи, загуглив, выяснят, что дата основания Facebook, зародившегося как сайт для общения студентов Гарвардского университета, – 4 февраля 2004 года. Получается, до 20-летнего юбилея одной из популярных соцсетей не хватает еще три года. Однако не всех пользователей это остановит, многие поленятся перепроверить информацию и продолжат испытывать свою удачу, отвечая на вопросы.

После на странице появятся подарочные коробки, среди которых нужно выбрать свою. Конечно же, нажав на любую из них, пользователь сделает правильный выбор, и его “случайный” выигрыш составит 100 тыс. тенге. Однако таким везунчикам крупно не повезет, если они для "вывода” средств раскроют мошенникам конфиденциальную информацию: свои ФИО, ИИН, реквизиты карты, особенно трехзначный код с обратной стороны “пластика”, или переведут на счет “организаторов” определенную сумму денег в качестве “налога”, которую никто, увы, не вернет.

Разоблачаем обман

На самом деле все довольно просто. Если вам предлагают заплатить, чтобы забрать приз или вывести деньги со своего виртуального счета на квиз-сайте, знайте – это мошенники!

Финансовые мошенники все чаще используют квиз-сайты с опросами, анкетированием и викторинами. За участие в них пользователям предлагается денежное вознаграждение, но, чтобы обналичить выигрыш, необходимо ввести на сайте свои персональные данные.

Конечно, для быстрого заработка в Сети существует множество честных сайтов с настоящими опросами и анкетированием, но, как правило, вознаграждение за участие предлагается небольшое, а мошенники, наоборот, делают ставки на крупные суммы, чтобы вовлечь наибольшее количество пользователей.

Зачастую они спекулируют на названиях известных компаний, брендов, финансовых организаций, якобы действуя от их имени. И, конечно же, на сайте много поддельных восторженных отзывов других пользователей, которые смогли заработать, отвечая на несложные вопросы.

Как отличить псевдоопросы от настоящих

Мошенники предлагают внести деньги за участие в опросе и только после этого обещают перечислить пользователям заработанные деньги. Настоящие маркетинговые опросы являются бесплатными, вознаграждение у них небольшое и вывести его не составляет труда.

Мошенникам нужно выведать данные и реквизиты карты пользователя, а маркетинговые опросники никогда не будут содержать вопросов и просьб вроде “Картой какого банка вы пользуетесь?” и “Укажите трехзначный код с обратной стороны вашей карты”, - поясняют специалисты.

Мошенники предлагают пройти опрос всем желающим, в то время как маркетинговые компании предполагают фокус-группы. Их интересуют отдельная целевая аудитория: студенты, безработные, домохозяйки и так далее.

Мошенники могут запускать опросы с возможностью заработка на постоянной основе, при этом настоящие опросы в основном являются разовыми акциями.

Даже если вы вовремя остановились и закрыли ссылку, но успели ввести в процессе прохождения опроса личные данные: ФИО, дату рождения, город проживания и другое, то не теряйте бдительность. В дальнейшем этой информацией могут легко воспользоваться, к примеру, телефонные мошенники. Представившись менеджером банка или иной авторитетной организации, они попытаются выведать ваши конфиденциальные данные из личной беседы, вводя в заблуждение и ловко применяя методы социальной инженерии.

Что делать, если вы все же передали злоумышленникам нужную информацию и даже перечислили им деньги за снятие своего заработка после прохождения опроса? Срочно заблокируйте свою карту, поменяйте пароли в мобильном банковском приложении и звоните в банк, а также правоохранительные органы, - советуют специалисты.