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Общество

Казахстанцев предупредили о новом виде обмана

Казахстанцев предупредили о новом виде обмана, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 16:11 Фото: pexels
Фальшивые опросы с подарками становятся вновь актуальными. На этот раз предприимчивые мошенники предлагают казахстанцам пройти опрос и получить рюкзак от известного спортивного магазина, сообщает Zakon.kz.

Стоит помнить, что призы и денежные выплаты за участие в опросах – одна из самых популярных схем, используемых киберпреступниками.

Так, в Facebook казахстанцев приглашают пройти опрос и получить рюкзак от Decathlon за 1075 тенге. Якобы акция проводится в честь открытия 100 новых магазинов французской компании на территории Казахстана.

Злоумышленники также объясняют, почему нужно переводить деньги. Это, по их словам, как проверка, чтобы подтвердить, что вы человек.

На самом деле это фишинговый сайт, и все данные, которые вы введете при оплате, попадут в руки злоумышленников. Таким образом, вы не только потеряете деньги, но и передадите свои личные сведения, включая логины, пароли, номера карт и CVC-коды, абсолютно неизвестным вам людям.

Эксперты Stopfake.kz в очередной раз напоминают, что настоящие компании никогда не проводят опросы просто так.

Они всегда нацелены на конкретную аудиторию, а вовлеченность в них, как правило, ограничена по времени и количеству участников.

Еще один важный момент – информация о реальных акциях всегда публикуется на официальных страницах организаций.

На официальном сайте компании нет никакой информации о розыгрыше рюкзака за участие в опросе. То же самое касается социальных сетей Instagram и Facebook.

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Ранее мы сообщали, что реклама о возврате денежных средств, украденных лжеброкерами, вновь заполонила Казнет. На этот раз киберпреступники выдают себя за Комитет национальной безопасности (КНБ). Якобы они будут возвращать деньги прямо с биржи.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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