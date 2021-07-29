Парень ударил официанта в Алматы 

29 июля 2021, 12:19
Фото: pxhere.com

Пользователей социальных сетей шокировало видео, где парень ударил официанта в Алматы за то, что тот пролил на него напиток, передает zakon.kz.

Мы сразу же приступили к проверке, в результате которой была установлена личность нападавшего. Уже сегодня нами задержан гражданин У., 31.01.1992 года рождения, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

В данный момент он доставлен в Управление полиции Медеуского района для участия в следственных действиях.

Виновный будет привлечен к ответственности.

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Публикация от Рустам Абдрахманов (@rustam.abdrakhmanov_)


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