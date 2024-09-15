Официант-танцор из Алматы рассмешил казахстанцев

Веселый официант из Алматы вызвал ажиотаж в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Видео с его фирменной подачей блюд разлетелось по новостным и развлекательным пабликам Казахстана. И дело не в профессиональном мастерстве официанта, а в настроении, которое он передает своими танцами. Даже самый угрюмый посетитель не сдержится от улыбки на лице.

Позитивный настрой жителей Алматы на самом деле у многих вызывает восхищение. Особенно в этот праздничный месяц.

Недавно танцующий директор школы также покорил сердца казахстанцев.