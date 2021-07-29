Вошли в категорию: производители рассказали о плюсах закупок "Самрук-Қазына"

Казахстанские производители спецобуви считают, что категорийные закупки АО "Самрук-Қазына" стали хорошим подспорьем для развития промышленности.

Вот уже пятый год все "дочки" "Самрук-Қазына" централизованно приобретают спецодежду, обувь и иную продукцию в рамках категорийных закупок. Отличительная черта – закуп производится преимущественно у предприятий, которые входят в реестр отечественных производителей. Всего на сегодняшний день в группе Фонда в разработке и реализации 78 категорий. Отечественные заводы и фабрики новую систему закупок уже оценили.

Мы подписали стратегическое соглашение три года назад. И за этот срок удалось сделать то, чего не получалось десятилетиями. В структуре "Самрук-Қазына" работают более 200 предприятий, и мы получили возможность, чтобы стать их поставщиком. Причем участвуют в тендерах только отечественные производители. Перекупщики, которые хулиганили с ценой, а потом закупали некачественную продукцию где-нибудь в Китае или Узбекистане, остались за бортом, - говорит директор Карагандинской обувной фабрики Серик Таласбеков.

Сейчас 100% требуемой для нужд дочерних компаний Фонда спецобуви закупается у 15 отечественных товаропроизводителей, а объем закупок в прошлом году превысил 4,8 млрд тенге. В этом году с обувными фабриками "Самрук-Қазына" уже заключил контракты на 6 млрд тенге.

Как рассказал Серик Таласбеков, за несколько лет, что его фабрика попала в реестр отечественных производителей и сотрудничает с группой компаний "Самрук-Қазына", им удалось расширить производственные и складские помещения на 600 квадратов, провести модернизацию производства, купить новое оборудование для штамповочного, закройного, швейного и пошивочного участков.

Теперь мы можем производить новые модели, пробуем новые материалы. Это отражается и на финансовых показателях фабрики. Мы за прошлый год заплатили на 40% больше налогов, принимаем на работу новых сотрудников. Два года назад у нас работали 40 человек, сейчас почти 80. Процесс трудоустройства замедляется только тем, что у нас колледжи и техникумы таких специалистов не готовят. Поэтому мы учим их сами, а на это нужно время, - делится успехами глава Карагандинской обувной фабрики.

Похожими историями успешного развития могли бы поделиться и остальные казахстанские фабрики, у которых "Самрук-Қазына" закупает рабочие ботинки.

Преимущество для нас всех – это то, что закуп теперь производится на два года. Выполняешь свои обязательства без нареканий - договор продлевается еще на год. Мы можем сразу, как выигрываем тендер, составлять долгосрочный производственный план. Раньше ведь было как – подписал контракт, а через пару месяцев должен поставить весь объем. А производство обуви достаточно длительный процесс. К примеру, выделка кожи занимает до трех месяцев. И мы раньше сильно рисковали, начиная производство еще до заключения договора. Теперь же я могу спокойно выбирать и вести заготовку компонентов для обуви, которую, например, нужно поставить заказчику весной следующего года, - рассказывает генеральный директор ТОО "ТаразКожОбувь" Еркебулан Ералы.

Он тоже отмечает, что за несколько лет сотрудничества с "Самрук-Қазына" на предприятии произошли позитивные изменения: было модернизировано производство, появились инвесторы, готовые вкладываться в расширение ассортимента. Основная причина развития, как уверен Еркебулан Бахытжанович, в том, что появились четкие и унифицированные требования к спецобуви.

Если раньше все дочерние компании "Самрук-Қазына" покупали обувь по своим параметрам, то теперь закуп идет централизовано. Документация у всех почти одинаковая, разница четко обоснована условиями эксплуатации. К примеру, некоторым предприятиям нужна обувь с щелочными стойками, другим – с усиленным мысом. И те фабрики которые такие ботинки производят, могут участвовать в тендере, - рассказывает он.

Как подчеркивает глава "ТаразКожОбуви", между реальными производителями Казахстана складывается здоровая конкуренция: в тендере учитываются и фактор цены, и фактор качества. Сотрудники "Самрук-Қазына Контракт" могут в любой момент приехать на завод и убедиться в том, что производство действительно есть.

Такая схема сотрудничества держит производителей в тонусе, и позволяет строить планы на будущее. Уже сейчас в обувной промышленности и смежных отраслях заняты тысячи человек по всей республике, растут налоговые отчисления в бюджет. И, как прогнозируют участники рынка, отрасль будет развиваться.

В то же время, как отмечают в пресс-службе "Самрук-Қазына" закупать у отечественных производителей в рамках категорийных стратегий выгоднее и для самого Фонда. За счет консолидации и разработки единых требований к продукции, удалось сэкономить до 1 млрд тенге.