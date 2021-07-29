Сильные пожары охватили Анталью

Лесные массивы Турции охватили пожары. В огне оказалась популярная у туристов провинция Анталья, сообщает zakon.kz.

По информации "Комсомольской правды", к чрезвычайной ситуации привело возгорание на мусорной свалке, а не жара. Огонь распространяется стремительно и уже подобрался к населенным пунктам. Под угрозой находятся деревни Эвренсеки, Еникей и Калемлер, а также жители прибрежной зоны.

Огонь уничтожил около 650 гектаров леса. Небо затянуто дымом на протяжении 50 км. Ситуацию усугубляет сильная жара, температура воздуха поднимается до +40 градусов.

Изначально местные жители пытались бороться с огнем собственными силами. Они тушили пламя с помощью тазов и канистр, но это не дало значительных результатов. В итоге к тушению были привлечены 15 пожарных вертолетов и самолет-амфибия. На борьбу со стихией направлены почти тысяча человек. Но из-за ветра и сложной гористой местности пожарные бригады и спасатели, а также специализированная техника не могут подобраться близко к пламени. Местами порывы ветра достигают 50 км/ч.

Это ужасающая картина. Мы вообще не осознавали, что происходит вокруг. Огонь охватил центральную часть города. На сегодня эвакуированы жители домов. Расследование причин пожара проводится, но пока рано что-то говорить об этом. Несколько домов в нашем городе сгорело. Пламя взяли под контроль, – рассказал мэр города Манавгат Шукрю Сезен.



Фото: tgrthaber.com.tr

По меньшей мере 53 человека пострадали в результате лесных пожаров. Информации о погибших пока не поступало. Вместе с тем, местные власти заявляют, что опасности для туристических объектов и отдыхающих в провинции Анталья нет.



Фото: twitter @Maslennikova_Y

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли выехал в район бедствия. Он сообщил журналистам, что из 20 пожаров на сегодняшний день 18 взяты под контроль.