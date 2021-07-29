В Талдыкоргане наказали водителя после видео в Сети

В Талдыкоргане полицейские заметили нарушителя, просматривая видео в Сети, сообщает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, проводя мониторинг социальных сетей, сотрудники Департамента полиции Алматинской области обнаружили видео с нарушением ПДД одним из участников движения в областном центре. В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Роты патрульной полиции УП города Талдыкорган, установили личность водителя и где он находится.

Видео было снято на видеорегистратор автомобиля одного из жителей города. На кадрах заметно, что автомобиль нарушает правила дорожного движения, при этом создает аварийную ситуацию. Сотрудники полиции наложили на него административный штраф по ст. 606 ч. 1 КоАП РК, то есть нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, – сообщил начальник УП города Талдыкорган Аскар Нурсапа.