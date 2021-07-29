30 июля в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с, днем 30 июля порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман.В Кызылординской области сохраняется северо-восточный ветер местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер южный, юго-западный 18 м/с. Местами сильная жара 35 градусов, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. Днем на юго-западе ожидается сильная жара 38 градусов. В Уральске днем ожидается гроза.

В Алматинской области ожидаются гроза, град. Ветер восточный, при грозе 18-23 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане утром и днем ожидается гроза.