Переболевшие коронавирусом казахстанцы могут пройти реабилитацию за счет ОСМС

В столичном филиале Фонда социального медицинского страхования рассказали об услугах по реабилитации после коронавирусной инфекции и пневмонии, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил глава филиала, медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии жители столицы получают бесплатно вне зависимости от статуса в системе медицинского страхования.

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией и пневмонией средней степени тяжести, тяжелой и крайне тяжелой степени могут пройти реабилитацию за счет средств Фонда социального медицинского страхования. Это вне зависимости от того, лечились ли граждане дома или в больнице. Направление на медицинскую реабилитацию выдают по заключению мультидисциплинарной команды больницы или поликлиники с участием реабилитолога, - сообщил директор столичного филиала Фонда медстрахования Нурлыбек Кабдыкапаров.

Основными критериями оценки показаний являются: функции дыхания (уровень сатурации, изменения по данным КТ/рентгенографии), способность к повседневной жизни (индекс Бартела).

Так, для оказания услуг реабилитации в 2021 году столичный филиал заключил договоры с 45 медорганизациями. Из них, частные - 20, государственные - 22, республиканские - три.

В Фонде отметили, что за первое полугодие 2021 года в столице оказано реабилитационных услуг на сумму 2,02 млрд тенге, в том числе в дневных стационарах - 43 308 услуг, в круглосуточных стационарах - 36 999 услуг. На амбулаторно-поликлиническом уровне оказано 270 316 услуг на сумму 274, 6 млн тенге.