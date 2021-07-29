Снег выпал на юге Бразилии

На юге Бразилии выпал снег, передает zakon.kz.

Согласно видео, размещенным в соцсетях, местные жители поспешили на улицу, чтобы впервые в этом году поиграть в снежки и слепить снеговиков.

Снег, как пишет РИА Новости, выпал 28 июля в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул.

По данным местного портала G1, снег выпал как минимум в 13 городах штата. В некоторых районах прошел град.

По данным метеорологов, понижение температур и осадки в виде снега прогнозируются в Бразилии и в ближайшие дни.

Самые низкие температуры в этом году могут быть зарегистрированы в южных регионах в пятницу и субботу. Так, в четверг снег может пойти в другом южном штате - Санта-Катарина. В среду столбики термометров там опускались почти до -8 градусов Цельсия, ожидается понижение до -10.

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29 июля снег выпал в Магаданской области РФ - на перевале "Дедушкина лысина", который находится на 243 км федеральной трассы "Колыма".