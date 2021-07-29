Полицейский из Караганды стал героем Казнета

Толкающий машину полицейский из Караганды восхитил пользователей Сети, сообщает zakon.kz.

К сожалению, до конца видео не снял, на этом видео доброта полицейского не заканчивается, он еще дальше вниз толкал машину, - говорится в сообщении к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАРАГАНДА / KARAGANDA / 09 (@karaganda_vkurse)

Я видел сегодня этого сотрудника, он вообще молодчина, он не одну машину толкал. Весь день на дороге, солнце, ветер, еще и помогает водителям. Жаль, что лица не видно. Героев нужно знать в лицо, - отметили комментаторы.

В ДП области отметили, что инспектору 25 лет, работает в полиции с 2017 года.

Инспектор службы полка патрульной полиции УП Караганды, лейтенант полиции Омаш Куаныш находился на посту на пересечении ул. Бухар-Жырау и Ермекова. Регулировку дороги проводят в связи с ремонтом моста. Машина заглохла, чтобы не допустить пробок - помог водителю оттолкнуть машину на безопасное место, - уточнили в ведомстве.