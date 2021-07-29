В Казахстане ввели понятие "темно-красная" зона

Определение "темно-красной" зоны появилось в новом постановлении главного санитарного врача Казахстана, сообщает zakon.kz.

"Темно-красная" зона - зона критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тыс. населения свыше 200), - говорится в официальном документе.

Также в постановлении прописаны карантинные ограничения для этой зоны.

Читайте также:

Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

Со 2 августа 2021 года в "темно-красной" зоне в выходные дни приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, включая участников проекта Ashyq, за исключением акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, - отмечено в постановлении.