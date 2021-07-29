Минздрав представил алгоритм включения новых участников в Ashyq

В новом постановлении главного санитарного врача Казахстана представлен алгоритм включения новых участников в проект Ashyq, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, заявки на участие в проекте Ashyq для всех новых участников подаются через сайт InfoKazakhstan.kz и другие платформенные решения, интегрированные с InfoKazakhstan (Аitu, Halyk Bank и прочие).

Для подачи заявки через сайт InfoKazakhstan.kz субъекту (объекту) необходимо:

1) зайти на главную страницу InfoKazakhstan.kz с помощью электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) юридического лица или индивидуального предпринимателя и заполнить данные пользователя через ЭЦП;

2) после авторизации автоматически откроется вкладка "Мои заявки", в которой необходимо нажать на кнопку "Подача новой заявки";

3) зайдя во вкладку "Новая заявка", предприниматель заполняет форму заявки и отправляет запрос на получение QR. Перед получением QR необходимо скачать "Базу знаний" (инфографика для размещения на входе, постановления главного санитарного врача, ответы на часто задаваемые вопросы по проекту Ashyq и т.д.) и ознакомиться с материалами;

4) субъект (объект) подтверждает наличие разрешительных документов и соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. QR-код выдается только при наличии у субъекта одного из следующих разрешительных документов:

- разрешение/уведомление на открытие (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости);

- акт соответствия санитарным нормам по возобновлению деятельности. Порядок получения Акта соответствия доступен в Личном кабинете пользователя;

Одновременно с получением QR-кода субъект бизнеса получит уведомление о том, относится он к участникам проекта Ashyq (работает со льготами согласно Приложению 4 к настоящему постановлению) или к добровольным участникам.

После получения QR-кода у пользователя в личном кабинете появляется инструкция на получение "Режима охранника" (программы, позволяющей осуществлять проверку статусов посетителя по ИИН или удостоверяющему документу).

После получения QR-кода участник проекта Ashyq работает одну неделю в тестовом режиме.

Через 7 дней работы в тестовом режиме информация об участниках проекта Ashyq передается Infokazakhstan в акиматы и в течение одного дня размещается на сайте акимата. Информация о добровольных участниках проекта также размещается на сайте акиматов.

Стоит отметить, что в отношении добровольных участников проекта Ashyq не распространяются льготы, предусмотренные приложением 4 к настоящему постановлению.

К добровольным участникам могут быть отнесены любые субъекты (объекты):

1) деятельность которых разрешена, для обеспечения безопасности работников (персонала) и посетителей, минимизации распространения COVID-19 (независимо от формы собственности);

2) в отношении которых имеются утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан требования к деятельности на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Предприниматель подтверждает понимание своей ответственности за соблюдение условий проекта Ashyq и предоставление достоверных данных, принимая условия пользовательского соглашения. Предприниматель несет самостоятельную ответственность за достоверность предоставляемых данных. Проверка наличия вышеуказанных документов может осуществляться мониторинговой группой, - говорится в постановлении.