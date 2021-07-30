Правильную недельную порцию сладостей, пиццы и алкоголя назвала диетолог

Недельную порцию сладостей, пиццы и алкоголя для тех, кто хочет питаться правильно назвала британский диетолог Кейт Ллеуэлин-Уотерс, передает zakon.kz.

Как пишет Лента.ру, пиццу, особенно качественную, несмотря на то, что она может быть полезной, диетолог советует есть не чаще одного раза в неделю и внимательно следить за размером порций.

Отдавайте предпочтение качественной пицце, богатой питательными веществами, а не еде из McDonald's, - цитирует ее Daily Mail.

Еду с высоким содержанием сахара Ллеуэлин-Уотерс рекомендует есть не чаще одного-двух раз в неделю.

Однако, по ее мнению, лучше готовить сладости самостоятельно, а не покупать в магазине. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что в них нет химических добавок, а количество сахара соответствует ожидаемому.

Алкоголь, как считает диетолог, можно употреблять несколько раз в неделю, при этом ограничиваясь одним-двумя стаканами в день.

По словам Ллеуэлин-Уотерс, нужно стараться не напиваться и в некоторые дни полностью воздерживаться от спиртных напитков.