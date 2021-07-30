Названы главные однолюбы среди знаков зодиака

О вечной любви, об отношениях, которые можно построить раз и навсегда, мечтают многие. Астрологи назвали главных однолюбов среди знаков зодиака, передает zakon.kz.

Как пишет "Профиль", эксперты по звездам назвали три знака зодиака, которые являются главными однолюбами.

Телец

По мнению астрологов, рожденных под этим знаком выделяет среди других знаков их ответственное отношение ко всему в жизни, особенно ярко это проявляется в любви.

Если уж Тельцы полюбили, то это навсегда. Они с самого начала верят в любовь на всю жизнь и мечтают встретить того самого единственного человека.

Козерог

Представители этого знака, по словам астрологов, рождены для того, чтобы отдавать свою любовь одному человеку и без остатка.

Если Козероги не просто влюбляются, а ощущает к человеку что-то большее, они полностью отдаются своим чувствам. При этом они любят не за что, а безусловно.

Водолей

Как говорят астрологи, Водолеи - однолюбы до мозга костей.

Они не спешат заводить отношения, если не испытывают к партнеру сильных чувств. Водолеи не будут растрачивать себя на мимолетные симпатии и увлечения, а вот встретив своего человека, представители знака положат весь мир к его ногам.