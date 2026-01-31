#Казахстан в сравнении
Астрологи назвали главных "душнил" среди знаков зодиака

знаки зодиака, которые чаще других утомляют собеседников долгими разговорами, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 10:03 Фото: freepik
Эксперты по астрологии назвали знаки зодиака, которые чаще других утомляют собеседников долгими разговорами, сообщает Zakon.kz.

Если в разговоре вам вдруг захотелось мысленно выключить звук и просто кивать, возможно, перед вами представитель одного из этих знаков. Астрологи утверждают: дело не в плохом характере, а в особенностях темперамента, пишет Lady Mail.

Они могут быть умными, заботливыми и искренними, но есть нюанс. Общение с ними часто превращается в длинный и утомительный монолог.

Дева

По мнению астрологов, Девы – чемпионы по занудству. Любая безобидная шутка рискует обернуться нудной лекцией с примерами, уточнениями и ссылками на науку. Представители этого знака обожают детали и не видят проблемы в том, чтобы часами объяснять, где именно собеседник был неправ. Даже явные сигналы усталости Деву не останавливают. Она искренне считает, что делает доброе дело, обучает и просвещает.

Рак

Раки, как отмечают специалисты, способны "задушить" заботой. Их занудство проявляется в постоянных проверках, разговорах по душам и желании держать все под контролем. Любовь, дружба и ревность у них идут в комплекте с бесконечными обсуждениями чувств и отношений. Причина проста: Ракам жизненно необходимо чувствовать, что их любят и не собираются оставлять.

Рыбы

На первый взгляд Рыбы легкие и очаровательные, но ситуация меняется, если им покажется, что их недооценили или обидели. Тогда начинается эмоциональный монолог о жестокости мира и несправедливости судьбы. Астрологи предупреждают, что такая "душнота" может длиться часами и заканчиваться полной моральной капитуляцией слушателя. Зато после этого Рыбы быстро приходят в себя и снова становятся милыми и беззаботными.

Эксперты советуют: если среди ваших близких есть представители этих знаков, запасайтесь терпением и чувством юмора. Иногда проще выслушать и кивнуть в нужный момент, чем переспорить их.

Ранее мы сообщали, что стали известны знаки зодиака, которые чаще других нарушают свои обещания.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
