Ведущая "Дома-2" рассмешила пользователей Сети

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина рассмешила фанатов, сообщает zakon.kz.

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Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

"Рассмешила Ксения перед сном"

"Все, приплыли. "Подстраховка в виде 10 тыс." Пост - стыд"

"Бедненькая, чтобы ты делала, если бы не эти 10 тыс."

"Смешно читать. Сколько же за этот пост заплатили, явно не 10 тыс. рублей"

"Ксю, хороший юмор", - написали фолловеры Бородиной, сопроводив свои комментарии смеющимися смайликами.