Ведущая "Дома-2" рассмешила пользователей Сети

30 июля 2021, 14:46
Фото: instagram.com/borodylia

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина рассмешила фанатов, сообщает zakon.kz.

Честно скажу, сегодня мне как маме приходится попроще. Плюс, всегда знаю, что под боком всегда будет подстраховка в виде 10 тыс. (рублей - прим. ред.), которые сегодня выделяются на каждого школьника (кстати, оформляются легко и быстро на госуслугах), - написала она на своей странице в Instagram под совместным фото со старшей дочерью.

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

"Да, вас особенно эти 10 тыс. спасут"

"Рассмешила Ксения перед сном"

"Все, приплыли. "Подстраховка в виде 10 тыс." Пост - стыд"

"Бедненькая, чтобы ты делала, если бы не эти 10 тыс."

"Смешно читать. Сколько же за этот пост заплатили, явно не 10 тыс. рублей"

"Ксю, хороший юмор", - написали фолловеры Бородиной, сопроводив свои комментарии смеющимися смайликами.


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