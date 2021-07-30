Пропавшего мужчину нашли по банковской карте

Полицейскими Петропавловска найден без вести пропавший 41-летний мужчина, который ушел из дома и не вернулся еще 1 июля, сообщает zakon.kz.

В полицию обратилась жительница Рабочего поселка Петропавловска с заявлением о розыске бывшего мужа, пропавшего без вести. Сотрудниками криминальной полиции были начаты оперативно-розыскные мероприятия: проводился опрос знакомых, коллег, соседей пропавшего. К поиску мужчины активно подключились волонтеры. Были подготовлены фотоориентировки, которые широко распространяли в социальных сетях, - рассказали в пресс-службе ДП СКО.

На оперативный канал "102" поступил сигнал, что в одном из городских магазинов женщина попыталась расплатиться за продукты со счета чужой банковской карточки, на которой значились данные мужчины. Данные владельца карточки полностью совпадают с информацией о без вести пропавшем. Полицейские установили его местонахождение, обнаружив живым и здоровым.

Выяснилось, что все это время мужчина находился у знакомых, специально не отвечая на звонки родственников.

В настоящее время мужчина находится во втором отделе полиции УП Петропавловска, устанавливаются обстоятельства, также с ним проводится профилактическая беседа о недопущении впредь подобных фактов, - сообщили в полиции.

С начала года полицейскими СКО принято более 220 обращений по факту безвестного исчезновения людей. Из них 219 разыскано. Местонахождение большей части пропавших благодаря деятельному участию волонтеров и неравнодушных людей установлено в "дежурные сутки".