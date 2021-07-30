Как вести табель учета рабочего времени сотрудника, работающего на "удаленке"

Как вести табель учета рабочего времени сотрудника, работающего дистанционно? Такой вопрос задали министру труда и социальной защиты населения РК Серику Шапкенову на сайте dialog.egov.kz, сообщает zakon.kz.

Просьба разъяснить порядок отражения данных в табеле учета рабочего времени в случае выполнения работником дистанционной или комбинированной дистанционной работы... В Трудовой кодекс РК внесены нормы, регулирующие дистанционную работу сотрудников. В соответствии с внесенными поправками выделяются два варианта работы "удаленщиков": "дистанционная работа" и "комбинированная дистанционная работа". Необходимо ли в табеле учета рабочего времени использовать отдельный вид времени (отдельное обозначение) для отражения сведений по дистанционной работе/комбинированной дистанционной работе сотрудников? - спрашивает казахстанка.

Как следует из ответа министра, согласно Трудовому кодексу РК работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником. Форма и порядок ведения учета рабочего времени определяются актом работодателя.

В случаях, когда в рабочее время работника включаются периоды выполнения работ не на рабочем месте либо их выполнение не может быть зафиксировано работодателем конкретным временем, эти периоды отмечаются в документах учета рабочего времени как выполнение объема работ, установленного трудовым договором. Таким образом, работодатель сам определяет, как обозначать отработанное работником время на дистанционной работе, - пояснил министр.

Он отметил, что суть учета рабочего времени в том, чтобы можно было понять, сколько и как работник отработал в определенном периоде времени.