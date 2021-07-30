Мужчина выбросился из горящей квартиры в Алматы

При пожаре в Алматы c четвертого этажа выбросился человек, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовано в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRIS.P АЛМАТЫ|ALMATY????????????⚠️???? (@krisp__almaty)

В ДЧС Алматы рассказали, что 29 июля в 20:20 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре по ул. Шакарима, д. 25 в Алмалинском районе.

Первое пожарное подразделение, расположенное на расстоянии 4 км от места вызова, прибыло в установленное нормативное время. К моменту прибытия в 20:29 в ходе проведения разведки установлено: до прибытия пожарных подразделений выпрыгнул из окна гражданин Д., 1965 г.р. Пострадавший незамедлительно был передан бригаде скорой медицинской помощи. пресс-служба ДЧС Алматы

По данным ведомства, открытым пламенем горела квартира на четвертом этаже. Из-за конструктивных особенностей здания бывшего общежития коридорной типа пути эвакуации жильцов были отрезаны плотным дымом и высокой температурой. В результате чего создалась угроза жизни и здоровью жильцов, проживающих по соседству, так как огонь мог перейти на кровлю здания.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 20:46 на общей площади 20 кв. м. Пожарные предотвратили распространение огня на кровлю здания и на соседние квартиры.

В комментариях под видео очевидцы сообщают, что мужчина скончался.