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Выбросили ребенка из окна в Шымкенте: в полиции рассказали подробности

Выбросили ребенка из окна в Шымкенте: в полиции рассказали подробности Фото: Zakon.kz
В Шымкенте родственник выбросил ребенка из окна четвертого этажа, сообщает Zakon.kz.
"Со службы скорой помощи 23 ноября в 21:00 поступило сообщение о падении ребенка из окна. Происшествие произошло в Аль-Фарабийском районе, по ул. Г. Иляева", – рассказали в ДЧС. 

В ведомстве отметили, что ребенок выпал из окна четвертого этажа.

Полицейские установили, что ребенок был сброшен родственником, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, из окна четвертого этажа.

"Ребенка, 2021 года рождения, госпитализировали в больницу, состояние тяжелое",  – говорится в сообщении. 

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. 

Ранее местные СМИ сообщили, что женщина выбросила ребенка с третьего этажа в Шымкенте.

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Шымкент
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