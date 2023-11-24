Выбросили ребенка из окна в Шымкенте: в полиции рассказали подробности

В Шымкенте родственник выбросил ребенка из окна четвертого этажа, сообщает Zakon.kz.

"Со службы скорой помощи 23 ноября в 21:00 поступило сообщение о падении ребенка из окна. Происшествие произошло в Аль-Фарабийском районе, по ул. Г. Иляева", – рассказали в ДЧС.

В ведомстве отметили, что ребенок выпал из окна четвертого этажа.

Полицейские установили, что ребенок был сброшен родственником, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, из окна четвертого этажа.

"Ребенка, 2021 года рождения, госпитализировали в больницу, состояние тяжелое", – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее местные СМИ сообщили, что женщина выбросила ребенка с третьего этажа в Шымкенте.