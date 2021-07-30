Казахстанец попытался протащить 26-тонный самолет и побить новый рекорд

Казахстанский спортсмен Алмат Джунусов попытался протянуть 26-тонный самолет в Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz.

Парень хотел побить новый рекорд и войти в Казахстанскую книгу рекордов КИнЭС.

Спортсмену нужно было тянуть за собой самолет Bombardier Q400 NextGen высотой 8,4 м, длиной 32,8 м и весом 26 тонн.

К слову, это не первая попытка тяжелоатлета. В марте Алмат протянул на 8,5 м локомотив весом 109 тонн. Но, как оказалось, самолет тащить сложнее, несмотря на то, что вес его меньше в четыре раза.

Для нового рекорда самолет нужно было сдвинуть на 10 м. Алмату удалось протащить судно лишь на метр.

Представитель Казахстанской книги рекордов сообщил, что попытка не будет засчитана.

Данная попытка не будет засчитана и зарегистрирована. Мы даем не больше трех попыток, а у Алмата их было пять. Ну и протащил он самолет только на метр. Мы не имеем права регистрировать рекорды, если нет предельного расстояния 10 м. Ему нужна подготовка, потому что центр тяжести у самолета очень высокий. официальный представитель Казахстанской книги рекордов КИнЭС Куандык Кудайбергенов

По словам тяжелоатлета, сдвинуть самолет было сложно, силы закончились уже после второй попытки.

Земля была неровной, меня все время отталкивало назад. В последний момент уже сил не хватило, так как все потратил на первую и вторую попытки. То, что я не был подготовлен, не является причиной, - рассказал Джунусов.

На этом тяжелоатлет не собирается останавливаться. В планах у него - протянуть поезд весом 300 тонн, что станет мировым рекордом.

Тамила Языкова, Нур-Султан