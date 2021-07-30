Легкоатлетка из Кубы умерла после удара молота

В результате несчастного случая погибла 19-летняя метательница молота Аленья Осорио, сообщает zakon.kz.
Девушку убил молот, который попал ей в голову на тренировке.
Lanzadora de martillo cubana Alegna Osorio, de 19 años muere a causa de las heridas en la cabeza que sufrió durante un accidente entrenando.— Moises Lopez (@chapoisat) July 29, 2021
????????Cuban hammer thrower Alegna Osorio, 19, dies from head injuries sustained during a training accident. pic.twitter.com/lW6OWselPH
Аленья Осорио Маяри - обладательница бронзовой медали летних Юношеских Олимпийских игр 2018 года в соревнованиях по метанию молота и бронзовый призер чемпионата Панамерики среди юношей до 20 лет.
Национальный спортивный институт Кубы объявил, что инцидент произошел еще в апреле, и врачи три месяца боролись за жизнь спортсменки.
Повреждения оказались слишком серьезными.
Мы разделяем невыносимую боль с семьей Аленьи, - соболезновал президент национального спортивного института Кубы Освальдо Венто.
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