Легкоатлетка из Кубы умерла после удара молота

В результате несчастного случая погибла 19-летняя метательница молота Аленья Осорио, сообщает zakon.kz.

Девушку убил молот, который попал ей в голову на тренировке.

Lanzadora de martillo cubana Alegna Osorio, de 19 años muere a causa de las heridas en la cabeza que sufrió durante un accidente entrenando.



????????Cuban hammer thrower Alegna Osorio, 19, dies from head injuries sustained during a training accident. pic.twitter.com/lW6OWselPH — Moises Lopez (@chapoisat) July 29, 2021

Аленья Осорио Маяри - обладательница бронзовой медали летних Юношеских Олимпийских игр 2018 года в соревнованиях по метанию молота и бронзовый призер чемпионата Панамерики среди юношей до 20 лет.

Национальный спортивный институт Кубы объявил, что инцидент произошел еще в апреле, и врачи три месяца боролись за жизнь спортсменки.

Повреждения оказались слишком серьезными.

Мы разделяем невыносимую боль с семьей Аленьи, - соболезновал президент национального спортивного института Кубы Освальдо Венто.