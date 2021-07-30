ДУМК высказалось о вакцинации

В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) обратились к казахстанцам, сообщает zakon.kz.

Соотечественников призывают вакцинироваться, напоминая, что в Исламе нет большей ценности, чем жизнь и здоровье человека. Поэтому каждому следует уделять особое внимание своему здоровью.

Наши предки говорили: "Чем болезнь лечить, лучше ее предотвратить". Поэтому каждый должен продумать способы лечения и профилактики болезни.

Специалисты говорят, что вакцинация – самый безопасный и эффективный способ защиты здоровья человека от коронавируса, который сейчас представляет собой глобальную угрозу.

А шариат разрешает прививаться при крайней необходимости. Но вакцинация – это личный выбор каждого гражданина.

Как вам известно, в нашей стране и в мире ситуация с пандемией ухудшается с каждым днем. Каждый день от инфекционной болезни из одной семьи умирают по несколько человек. Это указывает на необходимость вакцинации.

Поэтому призываем народ пройти вакцинацию, дабы спасти наше здоровье и жизнь, - говорится в сообщении.