Какие объекты не будут работать в выходные в Нур-Султане

Эпидемиологическая ситуация в столице остается нестабильной, ежедневно фиксируется свыше 1300 новых случаев заболевания коронавирусом. В этой связи были ужесточены карантинные ограничения, сообщает zakon.kz.

На официальном сайте акимата Нур-Султана говорится, что в выходные не будет работать ряд объектов предпринимательства города.

Согласно постановлению санврача столицы об ужесточении карантинных мер, заведения общепита города, а также ряд других объектов предпринимательства перешли на сокращенный режим работы.

Так, в субботние и воскресные дни заведения общественного питания столицы принимать посетителей не будут. При этом доставка и вынос еды осуществляются в штатном режиме.

Рестораны, кафе, кофейни независимо от места их расположения, в том числе на открытом воздухе теперь работают в будние дни с 7:00 до 12:00 с запретом работы в субботние и воскресные дни. При этом для заведений, работающих в рамках проекта "Ashyq", устанавливается график работы в будние дни с 7:00 до 17:00 с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Напомним, что в субботние и воскресные дни также запрещена работа столичных ТРЦ и ТД.

Для салонов красоты, парикмахерских, "барбершопов" в столице установлено время работы с 8:00 до 17:00 часов только по будням. Им запрещено работать в субботние и воскресные дни. При этом прием посетителей должен вестись строго по предварительной записи.

Также фитнес-центрам, спортивным объектам, бассейнам, саунам, СПА-центрам, участвующим в проекте "Ashyq", разрешено работать только в будние дни с 07:00 до 17:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Организация работы караоке для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте "Ashyq", должна быть обеспечена с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 12:00 до 18:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Стоит отметить, что ужесточение карантина – вынужденная мера, связанная с нестабильной эпидемиологической ситуацией и ростом заболевания коронавирусом в столице.

Постановление принято в соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.