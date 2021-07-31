7691 человек заразился COVID-19 в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 572 576 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 1518,
- в городе Алматы - 1511,
- в городе Шымкент - 477,
- в Акмолинской области - 253,
- в Актюбинской области - 332,
- в Алматинской области - 300,
- в Атырауской области - 417,
- в ВКО - 216,
- в Жамбылской области - 247,
- в ЗКО - 159,
- в Карагандинской области - 964,
- в Костанайской области - 245,
- в Кызылординской области - 257,
- в Мангистауской области - 236,
- в Павлодарской области - 280,
- в СКО - 155,
- в Туркестанской области - 124
На 30 июля в Казахстане 1 -м компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 5 370 661 человек, 2 - м компонентом провакцинировано 3 730 920 человек.
Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана на 31 июля
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне находится Туркестанская область.
В Казахстане 5 372 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в Нур-Султане - 1921,
- в Алматы - 1043,
- в Шымкенте - 325,
- в Акмолинской области - 180,
- в Актюбинской области - 197,
- в Алматинской области - 76,
- в Атырауской области - 212,
- в ВКО - 87,
- в Жамбылской области - 79,
- в ЗКО - 64,
- в Карагандинской области - 279,
- в Костанайской области - 249,
- в Кызылординской области – 79.
- в Мангыстауской области - 182,
- в Павлодарской области - 126,
- в СКО - 127,
- в Туркестанской области - 146.
Всего в стране выздоровело 473 344 человека от COVID-19.