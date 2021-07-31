Чем опасен новый вид коронавируса - "дельта-штамм"

Квалифицированный врач-фтизиатр высшей категории Анна Цепке рассказала об опасности "дельта-штамма", передает zakon.kz.

"Дельта-штамм" отличается более коротким инкубационным периодом и имеет свои характерные симптомы. С момента заражения в течение семи дней у человека клинические симптомы могут развиться достаточно быстро и перейти в тяжелую форму. Говоря о его клинических симптомах, вот на что следует обязательно обращать внимание: основные симптомы очень похожи на ОРВИ (боль в горле, насморк, головная боль). Причем потеря обоняния, к которому все привыкли как к симптому коронавируса, для этого штамма менее характерна, - говорит Цепке.

Кроме респираторных симптомов, при "дельта-штамме" важно обращать внимание на боли в животе, диарею, тошноту и рвоту, боли в суставах. Здесь эксперты также добавляют возможную потерю слуха и тромбозы вен нижних конечностей.