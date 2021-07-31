В Акмолинской области усилят карантин 

Опубликовано постановление главного санврача Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

Ввести ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Акмолинской области до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорится в постановлении.

Введен запрет на проведение массовых мероприятий.

Рынки не будут работать в воскресенье и праздничные дни.

ТРЦ будут работать до 18:00 с приостановлением деятельности в субботу, воскресенье и праздничные дни.

Запрещена деятельность детских игровых площадок и аттракционов, независимо от участия в Ashyq.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.