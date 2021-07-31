Подросток в ВКО погиб, спасая тонущую девочку

Несчастье произошло 30 июня 2021 года. Нуржигит с друзьями отдыхал на берегу Иртыша. Увидел, как тонет девочка, и бросился в воду, сообщает zakon.kz.

Бросился на помощь, несмотря на то, что сам не умел плавать.

Подплыв к девочке, Нуржигит вытащил ее и подтолкнул к берегу, однако сам не смог выбраться из воды. Подростка в бессознательном состоянии вытащили очевидцы. пресс-служба ДЧС ВКО

Сотрудники скорой прямо на берегу попытались реанимировать парня, но, к сожалению, безрезультатно.

29 июля приказом министра по ЧС Нуржигит был награжден медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін" посмертно.

Церемонию награждения провел временно исполняющий обязанности начальника Управления по ЧС города Семей подполковник Ернар Жалелов. Он выразил соболезнования родителям мальчика и поблагодарил их за воспитание сына, который, несмотря на юный возраст, является настоящим героем.