Спасший тонущего ребенка казахстанец получил медаль
Фото: pixabay
За проявленную смелость, отвагу, самоотверженность при спасении тонущего ребенка студент второго курса Казахстанско-Американского Свободного Университета Ерасыл Омарханов награжден медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін", сообщает Zakon.kz.
Ведомственную награду Ерасылу вручил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Восточно-Казахстанской области (ВКО) Рашид Блялов.
Фото: gov.kz
Инцидент произошел 13 мая 2025 года, когда Ерасыл Омарханов спас тонущего на реке Ульба мальчика.
Ребенок гулял со своей сестрой у реки и упал в воду, течение стало его уносить. Ерасыл вовремя оказался рядом и спас мальчика.
Фото: gov.kz
"От имени министра по ЧС Казахстана благодарим за проявленный героизм! Протянуть руку помощи – важнейшее человеческое качество, достойное настоящего уважения. На подобный жест способен не каждый. Рад, что в нашем регионе есть такие герои. Подрастающему поколению есть с кого брать достойный пример!"Рашид Блялов
20 мая 2025 года трое казахстанцев получили звание "Народный артист", еще ряд – госнаграды от Касым-Жомарта Токаева.
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