Спасший тонущего ребенка казахстанец получил медаль

За проявленную смелость, отвагу, самоотверженность при спасении тонущего ребенка студент второго курса Казахстанско-Американского Свободного Университета Ерасыл Омарханов награжден медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін", сообщает Zakon.kz.

Ведомственную награду Ерасылу вручил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Восточно-Казахстанской области (ВКО) Рашид Блялов.

Фото: gov.kz

Инцидент произошел 13 мая 2025 года, когда Ерасыл Омарханов спас тонущего на реке Ульба мальчика.

Ребенок гулял со своей сестрой у реки и упал в воду, течение стало его уносить. Ерасыл вовремя оказался рядом и спас мальчика.

Фото: gov.kz

"От имени министра по ЧС Казахстана благодарим за проявленный героизм! Протянуть руку помощи – важнейшее человеческое качество, достойное настоящего уважения. На подобный жест способен не каждый. Рад, что в нашем регионе есть такие герои. Подрастающему поколению есть с кого брать достойный пример!" Рашид Блялов

20 мая 2025 года трое казахстанцев получили звание "Народный артист", еще ряд – госнаграды от Касым-Жомарта Токаева.