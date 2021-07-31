Медсестра в Атырау продавала паспорта вакцинации

31 июля 2021, 19:42
Фото: zakon.kz

Медсестра городской поликлиники №4 города Атырау незаконно занималась продажей паспортов вакцинации, сообщает zakon.kz.

Об этом передает портал "Мой Город" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

Говорится, что она задержана.

По поручению главы региона мы проводим все необходимые мероприятия для предотвращения изготовления и продажи поддельных паспортов вакцинации. Во всех прививочных пунктах установлены камеры видеонаблюдения. Среди медработников ведется разъяснительная работа. Так, в городской поликлинике №4 был выявлен факт продажи паспортов вакцинации. Это не только коррупционное преступление, но и преступление против здоровья нации. заместитель руководителя управления здравоохранения области Кайсар Абдалиев


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?