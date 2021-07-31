Медсестра в Атырау продавала паспорта вакцинации

Медсестра городской поликлиники №4 города Атырау незаконно занималась продажей паспортов вакцинации, сообщает zakon.kz.

Об этом передает портал "Мой Город" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

Говорится, что она задержана.

По поручению главы региона мы проводим все необходимые мероприятия для предотвращения изготовления и продажи поддельных паспортов вакцинации. Во всех прививочных пунктах установлены камеры видеонаблюдения. Среди медработников ведется разъяснительная работа. Так, в городской поликлинике №4 был выявлен факт продажи паспортов вакцинации. Это не только коррупционное преступление, но и преступление против здоровья нации. заместитель руководителя управления здравоохранения области Кайсар Абдалиев