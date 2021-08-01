СМИ Турции: "Дети огня" взяли на себя ответственность за пожары

Ответственность за поджоги лесов в Турции взяла на себя признанная в Турции террористической организация "Дети огня", утверждают турецкие власти, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет газета Yeni Şafak.

По данным издания, партия связана с также признанной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана.

Как говорится в заявлении организации, ее сторонники стали поджигать леса, так как "турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем".

"Дети огня" уже заявляли о своей причастности к поджогам в Турции и в 2020 году, и в 2019.

Лесной пожар на юге Турции недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья начался в среду. На следующий день огонь охватил ряд других провинций, в том числе курортные Айдын и Муглу. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате природного бедствия погибли шестеро, свыше 400 человек пострадали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал поджоги возможной причиной пожаров в Турции. Он пообещал, что виновные в поджогах понесут наказание.