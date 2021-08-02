Почему опасны опросы в социальных сетях

Тесты и опросы в соцсетях могут быть использованы злоумышленниками для кражи персональных данных и не только, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

Если мы говорим о соцсетях вроде Facebook, в большинстве случаев, чтобы пройти опрос, необходимо учетной записи, которая проводит или от имени которой проводится опрос, предоставить доступ как минимум к своей учетной записи и ко всем данным, которые в этой учетной записи есть, включая контактную информацию, записи, фотографии, списки друзей, — сказал Лукацкий.

По его словам, все это является достаточно ценной информацией: ее можно продать или в сочетании с данными из других источников использовать во вред человеку. Закрытый аккаунт в данном случае не спасет, добавил эксперт.

Обычно у таких опросов один из механизмов — предоставить полный доступ, иначе они не дают возможности пройти тест. Сам по себе механизм обеспечения приватности в соцсети работает, но если от нас требуют предоставить допуск, и мы его предоставляем, то мы своими руками нарушаем приватность, — пояснил Лукацкий.

Для злоумышленников могут представлять интерес не только персональные данные, но и личные привычки и предпочтения пользователя: сфера интересов, его "лайки" и так далее. Это может быть использовано для рекламных рассылок или мошеннических действий, предупредил эксперт по информационной безопасности.