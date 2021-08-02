Казахстанский борец Демеу Жадыраев проиграл на Олимпиаде 

2 августа 2021, 09:19
Фото: olympic.kz

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадыраев уступил сопернику из Японии, передает zakon.kz.

Olympic.kz сообщает, что на Олимпиаде в Токио в 1/8 финала казахстанец Демеу Жадыраев (до 60 килограммов) встретился на ковре с представителем Японии Ябико Шохеи.

По итогам поединка победу одержал представитель Японии. Схватка завершилась со счетом 5:3 в пользу Шохеи.

Шансы на медаль у Жадыраева сохраняются. В случае выхода в финал Шохеи казахстанец выступит в утешительном раунде.


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