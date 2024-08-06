Борец Демеу Жадраев вышел в финал Олимпиады-2024

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) поборется за золотую медаль Олимпийских игр – 2024, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, в 1/2 финала казахстанец встречался с Сананом Сулеймановым из Азербайджана.



"Жадраев отлично провел первый период. Он заработал сразу шесть баллов, захватив преимущество в схватке. В итоге противостояние завершилось со счетом 6:1 в пользу Демеу. Он поборется за золотую медаль ОИ-2024", – говорится в сообщении.

Финал пройдет завтра, 7 августа.

Ранее стало известно, что серебряный призер Олимпиады в Сиднее Ислам Байрамуков стал омбудсменом по спорту.

