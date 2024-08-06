Борец Демеу Жадраев вышел в финал Олимпиады-2024
Фото: olympic.kz/Турар Казангапов
Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) поборется за золотую медаль Олимпийских игр – 2024, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, в 1/2 финала казахстанец встречался с Сананом Сулеймановым из Азербайджана.
"Жадраев отлично провел первый период. Он заработал сразу шесть баллов, захватив преимущество в схватке. В итоге противостояние завершилось со счетом 6:1 в пользу Демеу. Он поборется за золотую медаль ОИ-2024", – говорится в сообщении.
Финал пройдет завтра, 7 августа.
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