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Борец Демеу Жадраев вышел в финал Олимпиады-2024

Демеу Жадраев, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 21:38 Фото: olympic.kz/Турар Казангапов
Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) поборется за золотую медаль Олимпийских игр – 2024, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, в 1/2 финала казахстанец встречался с Сананом Сулеймановым из Азербайджана.

"Жадраев отлично провел первый период. Он заработал сразу шесть баллов, захватив преимущество в схватке. В итоге противостояние завершилось со счетом 6:1 в пользу Демеу. Он поборется за золотую медаль ОИ-2024", – говорится в сообщении.

Финал пройдет завтра, 7 августа.

Ранее стало известно, что серебряный призер Олимпиады в Сиднее Ислам Байрамуков стал омбудсменом по спорту. 

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