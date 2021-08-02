Участок улицы Иманова перекрыли в Нур-Султане

В Нур-Султане участок ул. Иманова перекрыт в связи с ремонтом, сообщает zakon.kz.

Столичным Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Иманова. пресс-служба акимата Нур-Султана

В связи с ремонтными работами со 2 по 4 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке ул. Иманова - от ул. Сембинова до ул. Валиханова.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана