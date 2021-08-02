Слухи о дистанционном обучении опровергли в МОН

2 августа 2021, 10:16
Фото: zakon.kz

В Министерстве образования и науки опровергли информацию о том, что новый учебный год начнется в дистанционном формате, передает zakon.kz.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют сообщение о том, что первая четверть нового учебного года начнется в дистанционном формате. Об этом якобы заявил на брифинге министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Эта информация не соответствует действительности. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов не делал таких заявлений на брифингах. Решение о формате обучения принимают Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, главный государственный санитарный врач страны и главные санитарные врачи регионов, - говорится в сообщении.

Ранее в МОН отмечали, что министерство готово к переходу школьников на традиционный формат обучения. Но решение остается за МВК.


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