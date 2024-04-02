Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Минобороны опровергли слухи об атаке на Татарстан беспилотников с территории Казахстана

здание Минобороны РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 20:40 Фото: пресс-служба Минобороны РК
Пресс-служба Минобороны РК заявила о том, что распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Татарстана, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

По мнению ведомства, подобные инсинуации направлены на дискредитацию Казахстана.

"В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации".Пресс-служба Минобороны РК

Ранее в Сети распространялся фейк о том, что в Казахстане хотят заставить говорить только на казахском языке.

Читайте также

помощь пострадавшим
Канат Бозумбаев встретился с пострадавшими от наводнения в Костанайской области
Елена Беляева
Казахстан Татарстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой
Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой
Единые правила исчисления средней зарплаты изменили в Казахстане
Единые правила исчисления зарплаты изменили в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: